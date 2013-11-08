أنشيلوتي: أتمنى أن يرفع كاسياس اللقب العاشر في دوري الأبطال

مدريد (إفي): صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بأنه يود أن يكون المدرب الذي يمنح الفرصة لحارس مرمى الفريق إيكر كاسياس للفوز باللقب العاشر في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي مقابلة أجراها مع أحد برامج محطة (أوندا ثيرو) الإذاعية الإسبانية الليلة الماضية، جدد أنشيلوتي تصريحاته التي كان قد أدلى بها مؤخرا بأنه لا يأمل أن يكون المدرب الذي يرحل كاسياس في عهده.

وأقر أنشيلوتي بأن قرار الاختيار بين حارسي الملكي كاسياس ودييجو لوبيز لحراسة مرمى الفريق يعد أمرا صعبا ومعقدا، نظرا لأن الاثنين يتمتعان بنفس المستوى.

كما أوضح أن قرار الدفع بكاسياس في الدوري وبلوبيز في الليجا كان قد اتخذه قبل انطلاق الموسم الكروي الحالي.

ومن ناحية أخرى أوضح أنشيلوتي أن دفاع ريال مدريد يعاني من مشكلة تنظيم ولكنه لا ينقصه اللاعبين الموهوبين، كما أشاد بعودة تشابي ألونسو بعد غياب دام أشهر بسبب الإصابة.

ووصف المدرب ألونسو بأنه "أستاذ" كما أن نبأ عودته للملاعب كان أفضل خبر يتلقاه، معربا عن ثقته في أن اللاعب سيجدد تعاقده مع ريال مدريد.

ويرى أنشيلوتي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هذا العام لأنه الأفضل من وجهة نظره.

وفيما يتعلق بالويلزي جاريث بيل الذي انضم الصيف الماضي إلى الملكي، قال المدرب إنه يتأقلم على الوضع مع الفريق بشكل سريع جدا.