تشكيل مجلس للعلاقات المصرية الروسية خلال زيارة الوفد الشعبي لـ«موسكو»

أعلن المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال ومنسق الوفد الشعبي، تشكيل مجلس للعلاقات المصرية الروسية كبداية لعمل الوفد الشعبي الذي يزور روسيا بداية من الخميس، والذي يضم سياسيين وإعلاميين على رأسهم المستشار يحيى الجمل والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وأحمد زكي بدر، وزير التعليم الأسبق، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، والإعلامية رانيا بدوي والكاتب الصحفي مصطفي بكري والإعلامي وائل الإبراشي ومحمد برغش، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، وأحمد حسن، الأمين العام للحزب العربي الناصري.

وقال السفير محمد البدري، سفير مصر في روسيا، إنه سعيد بأن يبدأ عمله بدعم شعبي وسياسي على أعلى مستوى، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالسفارة المصرية بموسكو مع الوفد الشعبي أن العلاقات المصرية الروسية قائمة على أسس تاريخية، وأشار إلى أن النظام الروسي أيد خارطة الطريق ويدعم مصر وشعبها، كما أنه استلم عمله كسفير لمصر في روسيا منذ ١٠ أيام فقط، وهذه الزيارات ستقوي موقفه.وأكد «الفضالي» أن الزيارة غير مسبوقة وجاءت لتقديم الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشار إلى أن هناك إصرارا على أن تكون العلاقة المصرية الروسية أقوى من العلاقة المصرية الأمريكية، وأن الشعب المصري لن ينسي أن روسيا قدمت «شهداء» من أجل حماية مصر وبناء السد العالي.من جهة أخرى، صرحت مصادر دبلوماسية وإعلامية بأن وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيقومان بزيارة رسمية لمصر الأسبوع المقبل.