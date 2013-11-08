الصين تنفي اتهامات أمريكية بشأن قيام جيشها بهجمات إلكترونية

نفت الصين اتهامات وجهتها الولايات المتحدة بشأن هجمات إلكترونية قام بها الجيش الصيني، وحثت الولايات المتحدة على معالجة فضحيتها بشأن قضية التجسس . وقالت الخارجية الصينية، تعليقا على مسودة تقرير سنوي صادر عن اللجنة الأمريكية - الصينية للمراجعة الاقتصادية والأمنية تم تقديمها لمجلس الشيوخ، «إن الصين ضحية الهجمات الإلكترونية، وتتعرض دوما لها»، داعية المجتمع الدولي إلى بناء فضاء إلكتروني سلمي وآمن ومنفتح . وأضافت أنه «في ضوء فضيحة التجسس الأمريكية، يتعين ألا تقوم واشنطن بأعمال خفية إذا كان لديها مصالح حقيقية بشأن الأمن الإلكتروني».يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كانت قد تعرضت لانتقادات واسعة وضغوط من المجتمع الدولي منذ يونيو الماضي عقب كشف عميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن لبرامج تجسس سرية تقوم بمراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات عبر الإنترنت بجميع أنحاء العالم بذريعة مكافحة الإرهاب . وكشف «سنودن» أن وكالة الأمن القومي الأمريكية راقبت الهواتف المحمولة لـ35 زعيما دوليا، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وجمعت بيانات بشأن عشرات الملايين من المكالمات الهاتفية في الدول الأوروبية .

شبكةعيونالإخبارية

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