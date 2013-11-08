ملياردير أمريكى يتعهد بالتبرع بمليون دولار مساعدات إنسانية فى سوريا

الأمم المتحدة (أ. ب)

تعهد الملياردير جورج سوروس بالتبرع بمليون دولار للمساعدات الإنسانية فى سوريا، لإنقاذ الملايين من لاجئى الداخل الذين فقدوا المأوى، ويحاصرهم الجوع والبرد مع اقتراب فصل الشتاء.

وأعلن سوروس تقديم هذا التبرع للجنة الإنقاذ الدولية ليل الأربعاء الماضى، عقب حصوله على جائزة الحرية اعترافا بدعمه مدى حياته لحقوق الإنسان والمجتمع المفتوح، مشيرا إلى أن الناس يتضورون جوعا وسيتجمدون قريبا فى سوريا مع حلول فصل الشتاء، بينما يتفشى سوء التغذية بين الأطفال، وقال "هذا الوضع نشأ لأن كلا من الحكومة والمتمردين يستخدمون منع المساعدات الإنسانية كوسيلة حرب".

وبينما تظهر آفاق للتوصل إلى تسوية سياسية فى أعقاب اتفاق أمريكى- روسى، قال سوروس "أوضاع السكان المدنيين تتدهور لأن كلا الجانبين يستمر فى التدخل فى إيصال المساعدات من أجل تحسين وضعه التفاوضى خلال مباحثات السلام المقبلة".