وزير خارجية المغرب: سنواصل تهيئة ظروف العودة للاتحاد الأفريقى

قال صلاح الدين مزوار، وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربى، أمس الخميس، إن بلاده "ستواصل الجهود لتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى منظمة الاتحاد الأفريقى فى ظل الحفاظ على السيادة الوطنية والشرعية الدولية"، جاء ذلك فى كلمة ألقاها مزوار، أمس الخميس، أمام اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطنى والشئون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربى.

غير أن الوزير المغربى لم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هذه الجهود أو الأطراف أو الدول التى تدعمها، بهدف إعادة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقى، التى انسحب منها عام 1984، وكانت وقتها تحمل اسم "منظمة الوحدة الأفريقية"، وجاء انسحاب المغرب احتجاجا على قبول منظمة الوحدة الأفريقية، فى ذلك الوقت، عضوية ما يسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، فى إشارة إلى إقليم الصحراء التى تطالب جبهو البوليساريو بانفصاله عن المغرب.

وفى السياق ذاته، أبرز الوزير المغربى حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية فى مختلف المجالات، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية فى القارة الأفريقية، خصوصا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".