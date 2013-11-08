أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حماس: القسام لن تسقط البندقية ودماء شهدائها ستحرر الأقصى

Google+ Print
حماس: القسام لن تسقط البندقية ودماء شهدائها ستحرر الأقصى حماس: القسام لن تسقط البندقية ودماء شهدائها ستحرر الأقصى

شدد عضو المكتب السياسى لحركة حماس خليل الحية على تمسك الحركة بتحرير كامل تراب فلسطين من البحر إلى النهر وعدم التنازل عن أى شبر منها. مشددا على أن كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس لن تسقط بندقيتها وستواصل مسيرة الجهاد والمقاومة، وقال الحية فى كلمة مساء أمس الخميس خلال حفل تأبين نظمته الكتائب وحركة "حماس" لشهداء معركة "بوابة المجهول" بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مساء اليوم: "إن دماء شهداء القسام التى سالت على أرض خان يونس لن تذهب هدرا بل ستنبت لنا انتصارا، حيث ستنبت على الحدود براكين الغضب لنحرر أسرانا وننقذ مسرانا".

واستشهد أربعة مقاومين من القسام وجرح خمسة جنود إسرائيليين مساء الخميس الماضى فى اشتباك عنيف شرق خان يونس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل هو الأخطر فى هذه المنطقة منذ العدوان الإسرائيلى فى نوفمبر الماضى، ووقع الاشتباك اثر تصدى كتائب القسام لتوغل عسكرى إسرائيلى كان يستهدف تفجير نفق المقاومة من جهته الفلسطينية والذى اكتشفه جيش الاحتلال فى 13 أكتوبر الماضى ويمتد إلى داخل الأراضى المحتلة عام 48 لمسافة 2.5 كم.

وتابع الحية: "إن دماء الشهداء تعد وسيلة تحقق التلاحم بين فلسطين بكل أشطارها وعلى رأسها الضفة الغربية والقطاع".مشيرا إلى أن أولئك الشهداء أكدوا أن بوصلة المقاومة ما زالت على وجهتها الصحيحة تجاه الاحتلال، ورسالة تذكير لم انحرفوا عن تلك البوصلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365