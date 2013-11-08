بدء فعاليات الحملات الانتخابية فى موريتانيا

بدأت فجر، اليوم الجمعة، فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب المشاركة فى الانتخابات النيابية والبلدية فى موريتانيا، والمقرر إجراؤها فى الثالث والعشرين من نوفمبر الجارى، وأطلق كل حزب حملته الانتخابية أمام حشود من أنصاره بمناطق مختلفة من العاصمة نواكشوط، وانطلقت حملات بالسيارات حملت صورا مكبرة لشعارات الأحزاب واللوائح التى ترشحها وصورا مكبرة للمرشحين.

من ناحية أخرى، هاجم رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبى المعارض، لجنة الانتخابات المستقلة ووصفها بـ"العاجزة عن توفير ضمانات الحياد والمنافسة الشريفة"، وأعرب رئيس الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية" محمد محمود ولد محمد الأمين عن أسفه لغياب أحزاب منسقية المعارضة عن المنافسة.

وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات, إنها اعتمدت 438 لائحة حزبية مرشحة للانتخابات النيابية و1096 لائحة حزبية مرشحة للانتخابات البلدية، وحثت اللجنة القوائم المرشحة إلى ضبط النفس ضمانا لإنجاح المسار الانتخابى، وتقاطع عشرة أحزاب من منسقية المعارضة الانتخابات وتصفها بالأحادية، بينما تشارك فى الانتخابات أحزاب معارضة أخرى، منها حزب "تواصل" الإسلامى المنشق عن المنسقية.