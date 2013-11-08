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مسئول ليبى: بدء عمليات الشحن فى ميناء "مليتة" النفطى

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مسئول ليبى: بدء عمليات الشحن فى ميناء "مليتة" النفطى مسئول ليبى: بدء عمليات الشحن فى ميناء "مليتة" النفطى

أعلن وكيل وزارة النفط والغاز الليبى عمر الشكماك أن عمليات الشحن بميناء "مليتة" النفطى بدأت بالفعل، وقال الشكماك فى تصريح له إن هذا الانفراج يأتى فى ظل الاتصالات التى قامت بها الوزارة مع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا ومجلس محلى زوارة.

وأكد أن وزارة النفط خاطبت رئاسة الوزراء بشأن مطالب الأمازيع، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطنى العام (البرلمان)هو جهة الاختصاص المخولة بذلك.

وبين الشكماك أن معدل إنتاج النفط فى الوقت الحالى أقل من 300 ألف برميل يومياً، يذكر أنه تم إيقاف العمل بميناء مليته النفطى فى السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضى بسبب اقتحام مجموعة مسلحة تطالب بدسترة اللغة الأمازيغية.

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مصر 365