«الكونجرس» يقبل مشروع قانون يجرم التمييز ضد المثليين في أماكن العمل

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي «الكونجرس»، مشروع قانون يجرم التمييز ضد الأمريكيين المثليين والمتحولين جنسيًا في أماكن العمل، في إشارة إلى تطور الموقف الأمريكي بشكل سريع تجاه قضية حقوق المثليين جنسيًا.

وقد قُبل المشروع بعد التصويت عليه في المجلس الذي يشكل الديمقراطيون أغلبيته، بعد موافقة 64 نائبًا منهم 52 ديمقراطيًا، و2 من المستقلين، فضلا عن10 من الجمهوريين، مقابل رفض 32 آخرين.

وخلق هذا القرار فرحة كبيرة في أوساط المدافعين عن حقوق المثليين في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أن هذا القرار يعاني في الوقت الراهن صعوبة التمرير من مجلس النواب الذي يشكل الجمهوريون أغلبيته، إذ إن رئيس المجلس الجمهوري، جون بنير، الذي يملك سلطة نقل هذا المشروع إلى الجمعية العامة، يعارض بشدة هذه الفكرة.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عن سعادته، لقبول مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، في بيان كتابي له، مناشدًا رئيس مجلس النواب بتمرير مشروع القانون إلى اللجنة العامة للمجلس، ليصبح قانونًا.