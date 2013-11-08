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قيادى عمالى لـ"اتحاد العمال": قدموا اتهاماتكم للنائب العام

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قيادى عمالى لـ"اتحاد العمال": قدموا اتهاماتكم للنائب العام قيادى عمالى لـ"اتحاد العمال": قدموا اتهاماتكم للنائب العام

أكد صلاح الأنصارى القيادى العمالى، أن اتهام اتحاد عمال للنقابات المستقلة بوجود مصادر داخلية وخارجية تمولها، بالإضافة إلى علاقتها باتحادات دولية مشبوهة تسعى إلى تخريب الوطن تحت دعاوى التعددية "غير صحيح" وأنه إذا كان لدى الاتحاد ما يثبت ذلك فليتقدم به للنائب العام ليتم التحقيق فيه.

وأضاف الأنصارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن النقابات المستقلة ليست كما وصفها اتحاد العمال بانها ليس لها محل من الإعراب، مؤكداً أن الذى أعطاها هذه الصفة هو إصدار وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعى لقانون الحريات النقابية والذى تشكلت على إثره هذه النقابات وأخذت وضعها كجهة تدافع عن العمال.

وتابع "الأنصارى"، أن النقابات المستقلة لها شرعية حقيقية والدليل اصطحاب وزراء القوى العاملة المتتاليين والمسئولين بالدولة لقياداتها فى مؤتمرات العمل الدولية.

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