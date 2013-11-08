غدًا.. كمال الهلباوى فى الشرقية محاضرًا بندوة "مصر.. دستور جديد"

يعقد مركز إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلامية موسعة غداً السبت حول موضوع "مصر.. دستور جديد"، يديرها الإعلامى دسوقى عبد الله وعلاء حنيش مدير مركز إعلام الزقازيق، ويتحدث فيها الدكتور كمال الهلباوى نائب رئيس لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية والدكتور صلاح عبد البديع وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون الدستورى لجامعة الزقازيق.

يستعرض الهلباوى خلال الندوة أهم ما توصلت إليه اللجنة، ونقاط الاتفاق والاختلاف حول عدد من الموضوعات، ووضع العديد من الموضوعات مثل المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد.