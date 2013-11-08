أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقيب صيادى مصر يطالب بإقالة أبو عيطة لتحيزه للنقابات المستقلة

Google+ Print
نقيب صيادى مصر يطالب بإقالة أبو عيطة لتحيزه للنقابات المستقلة نقيب صيادى مصر يطالب بإقالة أبو عيطة لتحيزه للنقابات المستقلة

أكد أحمد نصار، نقيب الصيادين على مستوى الجمهورية، أنه يطالب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، بإقالة كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، لتحيزه للنقابات المستقلة على حساب النقابات العامة.

وأشار "نصار" إلى أن أبو عيطة يحارب النقابات العامة وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه، ومن المعروف أن الوزير أما يساند النقابات العامة وهذه هى الأساس وفى نفس السياق لا يتجاهل النقابات المستقلة نحن لسنا ضدها، ولكن أين العدالة فى التعامل، فكيف يترك النقابة العامة المعروفة والتى تضم الملايين من الأعضاء ويتجاهلها ويتجاهل مطالب أعضائها؟.

وأضاف نصار: "سيتم تصعيد الموقف ضد الوزير وسياسته التحيزية التى نرفضها جملة وتفصيلاً ونحمل الوزير مسئولية النتائج".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط