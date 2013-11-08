نقيب صيادى مصر يطالب بإقالة أبو عيطة لتحيزه للنقابات المستقلة

أكد أحمد نصار، نقيب الصيادين على مستوى الجمهورية، أنه يطالب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، بإقالة كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، لتحيزه للنقابات المستقلة على حساب النقابات العامة.

وأشار "نصار" إلى أن أبو عيطة يحارب النقابات العامة وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه، ومن المعروف أن الوزير أما يساند النقابات العامة وهذه هى الأساس وفى نفس السياق لا يتجاهل النقابات المستقلة نحن لسنا ضدها، ولكن أين العدالة فى التعامل، فكيف يترك النقابة العامة المعروفة والتى تضم الملايين من الأعضاء ويتجاهلها ويتجاهل مطالب أعضائها؟.

وأضاف نصار: "سيتم تصعيد الموقف ضد الوزير وسياسته التحيزية التى نرفضها جملة وتفصيلاً ونحمل الوزير مسئولية النتائج".