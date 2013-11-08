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الشرطة العراقية: مفجران انتحاريان يقتلان 16 جنديًا في قاعدة تابعة للجيش

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الشرطة العراقية: مفجران انتحاريان يقتلان 16 جنديًا في قاعدة تابعة للجيش الشرطة العراقية: مفجران انتحاريان يقتلان 16 جنديًا في قاعدة تابعة للجيش

قالت الشرطة العراقية ومسعفون إن مهاجمين انتحاريين فجرا نفسيهما في قاعدة تابعة للجيش، في وقت متأخر، الخميس، فقتلا ما لا يقل عن 16 جنديًا.

وفجر المهاجم الانتحاري الأول حزامه الناسف عند البوابة الرئيسية للقاعدة العسكرية في الطارمية شمالي بغداد، وبعد دقائق فجر المهاجم الثاني نفسه في مجموعة من الجنود العراقيين الذين تجمعوا لإجلاء الجرحى.

وتصاعد العنف مجددًا في العراق بعد أن كان انحسر منذ أن بلغ ذروته في 2006 و2007 وقتل أكثر من سبعة آلاف مدني هذا العام، وفقًا لبيانات جماعة ضحايا حرب العراق التي ترصد أعمال العنف في العراق.

وقتل جنديان آخران في هجوم منفصل بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار في غرب العراق على الحدود مع سوريا، وهي معقل لفرع تنظيم القاعدة في العراق.

وقتل ثمانية أشخاص آخرين في تفجيرات بسيارات ملغومة وقنابل زرعت على جانب الطريق في أنحاء متفرقة من العراق، الخميس، واستهدف أحد التفجيرات منطقة في بغداد تسكنها غالبية شيعية.

ويلقي مسؤولون عراقيون باللوم في تصاعد هجمات القاعدة على الحرب الأهلية في سوريا، والتي اجتذبت متشددين إسلاميين من السنة من أرجاء المنطقة وخارجها لمقاتلة قوات الرئيس بشار الأسد، حليف إيران الشيعية.

ويقول منتقدو رئيس الوزراء الشيعي، نوري المالكي، إن الطريقة التي تتعامل بها حكومته مع السنة أججت الاستياء السني الذي تستغله القاعدة الآن.

 

 

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