أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وكيل «زراعة الشرقية»: رقعة الأرض الزراعية بالمحافظة مهددة بالانقراض خلال عامين

  • مصر
  • 27
Google+ Print
وكيل «زراعة الشرقية»: رقعة الأرض الزراعية بالمحافظة مهددة بالانقراض خلال عامين وكيل «زراعة الشرقية»: رقعة الأرض الزراعية بالمحافظة مهددة بالانقراض خلال عامين

قال سليمان غيث، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن رقعة الأرض الزراعية بالمحافظة مهددة بالانقراض خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أن الأراضي الزراعية بالمحافظة تشهد حالات تعدٍ غير مسبوقة.

 وأكد أن المحافظة تخسر من مساحة الرقعة الزراعية 4 أفدنة يوميًا، بما يعادل إهلاك 43 ألف فدان خلال العام الحالي.

وأضاف «غيث»، خلال اجتماع اللواء سامي سيدهم، نائب محافظ الشرقية، بالقيادات التنفيذية بالمحافظة لبحث مشكلات المحافظة وكيفية التغلب عليها، مساء الخميس، أن عدم تنفيذ قرارات الإزالة وتلف المعدات وفساد المحليات وراء حالات التعدي الشرسة بالمحافظة على الرقعة الزراعية.

من ناحيته، قال نائب المحافظ إنه لن يسمح لأي موظف بإعاقة العمل، مشيرًا إلى أنه صدر قرار من محافظ الشرقية باستبعاد مدير إدارة العقود بحي ثانٍ من منصبه لتقاعسه عن العمل، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والإشغالات، مشيرًا إلى تراكم قرارات الإزاله بمراكز «أبو حماد – القرين – فاقوس – ديرب» من مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، بسبب تلاعب الموظفين وعدم اعتمادها.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية