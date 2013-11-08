وكيل «زراعة الشرقية»: رقعة الأرض الزراعية بالمحافظة مهددة بالانقراض خلال عامين

قال سليمان غيث، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن رقعة الأرض الزراعية بالمحافظة مهددة بالانقراض خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أن الأراضي الزراعية بالمحافظة تشهد حالات تعدٍ غير مسبوقة.

وأكد أن المحافظة تخسر من مساحة الرقعة الزراعية 4 أفدنة يوميًا، بما يعادل إهلاك 43 ألف فدان خلال العام الحالي.

وأضاف «غيث»، خلال اجتماع اللواء سامي سيدهم، نائب محافظ الشرقية، بالقيادات التنفيذية بالمحافظة لبحث مشكلات المحافظة وكيفية التغلب عليها، مساء الخميس، أن عدم تنفيذ قرارات الإزالة وتلف المعدات وفساد المحليات وراء حالات التعدي الشرسة بالمحافظة على الرقعة الزراعية.

من ناحيته، قال نائب المحافظ إنه لن يسمح لأي موظف بإعاقة العمل، مشيرًا إلى أنه صدر قرار من محافظ الشرقية باستبعاد مدير إدارة العقود بحي ثانٍ من منصبه لتقاعسه عن العمل، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والإشغالات، مشيرًا إلى تراكم قرارات الإزاله بمراكز «أبو حماد – القرين – فاقوس – ديرب» من مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، بسبب تلاعب الموظفين وعدم اعتمادها.