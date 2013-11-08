أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ضعف الرقابة والأنظمة القديمة وراء ضياع الفاصل بين الصيدلة والطب

Google+ Print
ضعف الرقابة والأنظمة القديمة وراء ضياع الفاصل بين الصيدلة والطب ضعف الرقابة والأنظمة القديمة وراء ضياع الفاصل بين الصيدلة والطب

تعد مهنة الصيدلة والتى تتمثل قديما بالأساس فى تركيب العلاجات، سرا كان إفشاؤه عند اليونانيين القدماء كفيلا بالطرد، أى ما يشبه حاليا التوقيف عن مزاولة المهنة.

يقول الدكتور محمد نوار مدير الصيدلة الإكلينيكية ومركز معلومات الدواء المركز الطبى لسكك حديد القاهرة، إن اليمين المهنى حاليا لممارسة مهنة الصيدلة فى عدة دول منها عربية مثل مصر، ينص على عدم إفشاء سر المهنة التى للأسف كادت أن تصرخ قائلة "ولكن مثلى أصبح يذاع له سر"!، وذلك لاقتصار سر صناعة الأدوية على مصانع الدواء واختفاء التراكيب الدستورية داخل معامل الصيدليات، ووصل الأمر بسبب بعض الصيادلة الذين يقبلون أن تدار صيدلياتهم من قبل غيرهم.

وأضاف أن دور الصيدلى أصبح كالوسيط أو السمسار الذى يجلب علبة الدواء من الشركة المصنعة ليضعها على أرفف البيع فى انتظار طالبها، وهذا الأمر الذى لا يساوى كمية الدراسات المعقدة بكليات الصيدلة التى غالبا ما تضيع هباء مع العمل فى صيدليات المجتمع على وجه الخصوص.

وأشار نوار إلى ضعف الرقابة وبأنظمة غير حديثة فى ممارسة مهنتى الطب والصيدلة والتى تغلب على طابعها مصالح مافيا الدواء وبيزنس الأطباء والصيادلة على مصلحة المريض، فأصبح الطبيب ينتزع من حقوق الصيدلى ما ليس للطبيب بحق، كظاهرة كتابة الأدوية بالوصفات الطبية خاصة بالأسماء التجارية الخاصة بالشركات المصنعة، ووصل الأمر ببعض الأطباء إلى بيع الأدوية وتركيبها فى عياداتهم.

وأضاف أن هناك صورا من التداخل بين مهام الطبيب أو الصيدلانى، نراها للأسف من قبل بعض الصيادلة فمنهم من يجتهد فى تشخيص الأمراض خارج نظام الـOTC المسموح للصيدلى باتباعه، وأيضا منهم من اضطر ليزاحم الأطباء فى مجال التحاليل الطبية التى هى فى نظرى تدخلا فى مهنة الأطباء، فإجراء التحاليل ليست من صلب عمل الصيادلة، كذلك قياس الضغط والسكر بالصيدليات والذى أصبح مدخلا لبعض الصيادلة أن يختاروا على أساسه علاجات الضغط والسكر دون استشارة الطبيب.

وقال نوار إننا نحتاج لوقفة جادة، نحتاج لأن نعيد للصيدلى مهامه الأصلية التاريخية المنوط بها أساسا، وأن نحفظ للطبيب أيضا مهامه فى المقابل، وأن نعى تمام أن دور كل منا متمم للآخر ولا فضل لأحد على أحد ولا يعلو أحد منا على الآخر إلا بالعمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط