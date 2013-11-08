14 نوفمبر.. "الأهرام الكندية" تستقبل طلابها بمهرجان فنى

تستعد جامعة الأهرام الكندية لتنظيم مهرجان للاحتفال والترحيب بطلابها الجدد يوم الخميس 14 نوفمبر، بمقر الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور كل من فرقتى "مسار إجبارى" و"كايروكى".

وتنظم الجامعة الحفل على غرار الحفلات الأوروبية والأمريكية، حيث يقف فريق "كايروكى" وجها لوجه أمام فريق "مسار إجبارى".

ويغنى كل فريق على المسرح الخاص به، حيث سيتم نصب مسرحين لتقدم كل فرقة أغنية مختلفة على المسرح الخاص بها بشكل جديد يتيح للجمهور التجاوب مع كل أغنية، ويغنى فريق "كايروكى" أغنية ثم يرد عليه فريق "مسار إجبارى" بأغنية، ويعاود "كايروكى" ليرد بأغنية، وهكذا يستمر الحفل، وسط تنافس فنى شديد للاستحواذ على إعجاب الحضور.

ويتولى التعليق فى الحفل الكوميديان خالد منصور الذى اشتهر بتجسيد شخصية "جماهير" ببرنامج "البرنامج"، وتحسم المنافسة بتصويت الجمهور على الفريق الذى أعجبه، ويحدد من الفائز فى هذا الصراع الفنى.