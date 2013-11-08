محافظ الشرقية يأمر بتمويل المشروعات المغذية للصناعات الموجودة ببلبيس

عقد الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، اجتماعًا مع اللجنة العليا للمناطق الصناعية بالشرقية بحضور زينب حمدى السكرتير العام، واللواء طارق الحارونى السكرتير العام المساعد، وخالد نصر مدير عام الصندوق الاجتماعى للتنمية بالشرقية، وباقى أعضاء مجلس الإدارة.

وتمت مناقشة كيفية تقديم حزمة الخدمات المالية وغير المالية لشباب الخريجين بعد توزيع 25 فدانًا فى المدينة الصناعية ببلبيس كمنطقة للصناعات المغذية والحرفية لشباب الخريجين على أن يتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعى لتمويل تلك المشروعات لهم، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الأطراف المعنية الأخرى للبدء فى التنفيذ.

> وأوضح محافظ الشرقية أن تلك المنطقة سوف تتضمن مشروعات مغذية للصناعات الموجودة فى المنطقة الصناعية ببلبيس ومنطقة الزوامل والعاشر من رمضان بالإضافة إلى مشروعات حرفية للشباب أيضًا، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الوضع فى الاعتبار ذوى الاحتياجات الخاصة الذين لديهم الخبرة فى إقامة تلك المشروعات.

وأوضح خالد نصر، مدير الصندوق الاجتماعى بالشرقية، أن محافظ الشرقية يعطى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لقناعته الكاملة بأهمية تلك المشروعات وما تحققه فى مجال التنمية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والفئات المستهدفة.

وأكد نصر أنه جار الآن بالتنسيق بين الصندوق الاجتماعى بالشرقية ومحافظة الشرقية وباقى الأطراف المعينة دراسة فكرة إقامة منطقة للصناعات الحرفية الصغيرة على مساحة 30 فدانًا بالقرين، معربًا عن تفاؤله الكبير نظرًا لأن الشرقية يتولى قيادتها الآن محافظ هو أحد الخبراء ورجال التنمية المشهود لهم بالكفاءة متمنيًا له المزيد من النجاحات على أرض محافظة الشرقية.