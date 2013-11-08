أهالى قرية "واقعة التسمم" بالشرقية: مياه الشرب السبب وليس وجبة الفرح

تسود حالة من الهلع والخوف قرية الزهراء مركز الزقازيق محافظة الشرقية بسبب إصابة أهالى القرية بحالات تسمم، وأكد الأهالى أن سبب التسمم هو مياه الشرب التى يشربها الأهالى من حنفية المياه بمنازلهم، فى حين أكد القليل من أهالى القرية أن سبب التسمم هو حضور المصابين حفل زفاف فى القرية وتناولهم الأطعمة فيه.

وقال أحمد إمبابى من أهالى القرية إن مياه الشرب بالقرية هى سبب التسمم لأن حالات التسمم من أعمار مختلفة من الأطفال والشباب والنساء والرجال، علاوة أن المصابين من أماكن متفرقة من القرية وبهم أشخاص لم يذهبوا للعرس.

وأضاف أن هناك خط مياه بالقرية يسرطن المياه، وتم نقل المياه على خط آخر ولكن ما زالت العديد من المناطق تعمل على الخط المسرطن، مشيرا إلى أن مكبرات الصوت بمساجد القرية تطالب الآن الأهالى بعدم استعمال المياه، وخرج الأهالى يلقون أى مياه مخزونة ببيوتهم، وبالفعل هرع الأهالى إلى الشارع وسادت حالة من الهلع.