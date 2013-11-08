رسالة من خادم الحرمين إلى السلطان قابوس تتصل بالعلاقات والأمور المشتركة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة لأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. وقام بنقل الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية خلال استقبال السلطان قابوس لسموه امس يرافقه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان بحضور الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الطيبة لجلالته والشعب العماني فيما حمّل جلالته سمو وزير الخارجية نقل تحياته وأطيب تمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين ولشعب المملكة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية قد وصل سلطنة عمان صباح امس، حيث كان في استقباله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبد العزيز بن سليمان التركي .