قيادى عمالى: اتحاد العمال لا محل له من الإعراب وبه مخالفات جسيمة

عبر القيادى العمالى طلال شكر، عضو المجلس الاستشارى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى، عن استيائه من بيان اتحاد عمال مصر، والذى وصف فيه اتحاد النقابات المستقلة بأنه ليس له محل من الإعراب فى الحياة العمالية، ولا يعرف أحد مصادر تمويله الخارجية والداخلية، ولا على أى قانون ينظم أنشطته، مؤكداً أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة.

وقال شكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن النقابات المستقلة أنشئت بإرادة أصحابها، أما النقابات الحكومية فأنشئت بشكل حكومى وليس لها أى هوية، وأنها كانت تتحالف دائماً مع الحكومات المتتالية منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وحتي الآن ضد مصالح العمال، مؤكداً أن الاتحاد سيئ السمعة للغاية، وبه مخالفات جسيمة، والدليل علي ذلك تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عنه.

وتابع شكر: اتحاد العمال لا محل له من الإعراب، لأنه موجود وباقٍ، وقياداته، حتى الآن بقوة الدفع من جانب الأنظمة القديمة، ويقف دائماً ضد مصالح العمال، حيث إنه اعترض مراراً على قانون الحريات النقابية، والذى أصدره الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة فى حكومة الدكتور عصام شرف، والتى أتت بعد ثورة 25 يناير.

وأكد شكر أن اتحاد العمال يتحالف مع أصحاب الأعمال والحكومة ضد مصالح العمال لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة القطاعات الاقتصادية.