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ما تأثير نقص الحديد على مناعة السيدات؟

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ما تأثير نقص الحديد على مناعة السيدات؟ ما تأثير نقص الحديد على مناعة السيدات؟

يعد جهاز المناعة بمثابة طبيبك الداخلى وهو خط الدفاع الرئيسى ضد أى هجوم محتمل قد يحدث من خارج الجسم فى صورة ميكروبات (بكتيريا أو فيروسات)، ويعمل جهاز المناعة على القضاء على تلك الميكروبات فى أسرع وقت ممكن من خلال كرات الدم البيضاء.

يقول د. عابد عرفات عضو الجمعية السويسرية لأنيميا نقص الحديد، إنه فى حال ضعف الجهاز المناعى تكثر عدد مرات الإصابة، وكذلك الفترة الزمنية للمرض، مما يؤثر على صحة الإنسان وكذلك على حياته الاجتماعية والعملية من خلال طول فترات انقطاعه عن العمل أو الدراسة.

وقد لوحظ تأثر كفاءة الجهاز المناعى فى حال نقص عنصر الحديد فى الجسم لما لعنصر الحديد من تأثير مباشر على كفاءة كرات الدم البيضاء فى القضاء على الميكروبات، لذلك عند عمل فحص الهيموجلوبين واكتشاف انخفاضه عن المعدل الطبيعى، وهو إحدى دلالات نقص عنصر الحديد يجب استعاضة الفاقد من عنصر الحديد، وذلك للحفاظ على كفاءة الجهاز المناعى لصحة أفضل.

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