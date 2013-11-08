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اتفاقات دولية للحد من انتشار التبغ

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اتفاقات دولية للحد من انتشار التبغ اتفاقات دولية للحد من انتشار التبغ

يسعى الاتحاد الأوروبى من خلال اتفاقات جديدة للحد من تأثير التبغ على المجتمع وعلى مواطنيه، وفى ذلك الإطار أشادت منظمة الصحة العالمية بما قام به الاتحاد الأوروبى من تحديثات وتفعيلات للقوانين، للحد من التدخين بنوعيه الإيجابى والسلبى.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى قد قدم توصيات بشأن كل أشكال التبغ، كما أنه عضو فعال فى الاتفاقية الإطارية التى عقدتها الصحة العالمية مع الكثير من بلدان العالم للحد من انتشار التبع ومنع الإعلان عنه.

وبالرغم من أن عضو فى هذه الاتفاقية والمنعقدة منذ عام 2003، إلا أن تفعيل هذه الاتفاقية يحتاج إلى جهود عديدة من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة وأن هناك بعض شركات التبغ تسعى إلى أسلوب الدعاية غير المباشرة للترويج عن منتجات التبغ عن طريق الدراما والأفلام والتى قد يزيد تأثيرها على الإعلان المباشر الممنوع حاليا فى مصر وبعض الدول.

ومن توصيات الاتحاد الأوروبى، ضرورة حماية الأجيال القادمة من تبعيات استهلاك التبغ مع تطبيق وتفعيل القوانين لمنع الترويج عن التبغ، مع ضرورة منع التدخين فى الأماكن العامة للوقاية من انتشاره والحد من التأثير الضار للتدخين السلبى.

وتنص الاتفاقية الإطارية التى وقعتها الكثير من الدول مع منظمة الصحة العالمية، على أحكام للحد من الطلب على التبغ من بينها رصد تعاطى التبغ وحماية الناس من دخان التبغ وعرض المساعدة للإقلاع عن تعاطى التبغ والتحذير من أخطار التبغ وإنقاذ حظر الإعلان والترويج له ورعايته، مع رفع الضرائب المفروضة على التبغ.

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مصر 365

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