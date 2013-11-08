توقف إطلاق النار بمنطقة الشط بطرابلس الليبية وعودة الهدوء للمنطقة

توقف دوى إطلاق النار بمنطقة الشط بالعاصمة الليبية بطرابلس، وعاد الهدوء للمنطقة مرة أخرى، وكانت مصادر مطلعة فى طرابلس قد ذكرت أن كتائب ثوار سوق الجمعة وكتائب ثوار مصراتة، كلٌ منهما يستخدم كثافة النيران لإرهاب الطرف الآخر، وإظهار مدى قوته وقدرته على التعامل معه بحسم.

يأتى ذلك عقب وفاة أمير كتيبة نسور مصراتة نورى فريوان أمس الخميس، فى مالطا، متأثراً بجراح أصيب بها فى تبادل إطلاق نار مع كتيبة النصر "الأسناد" فى طريق الشط بطرابلس أمام القبة الفلكية أمس الأول.

وأعلنت غرفة "سرايا الأسناد الأمنى" بطرابلس ليلة أمس عن إصابة 4 مدنيين إصابات خفيفة، بسبب سقوط مقذوفات بالقرب منهم، مشيرة إلى أن كتائب ثوار مصراتة بدأت فى العودة إلى محيط جزيرة سوق الثلاثاء، وإخلاء طريق الشط مع استمرار بعض الآليات الأخرى بالتجول وسط البلاد.