أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

توقف إطلاق النار بمنطقة الشط بطرابلس الليبية وعودة الهدوء للمنطقة

Google+ Print
توقف إطلاق النار بمنطقة الشط بطرابلس الليبية وعودة الهدوء للمنطقة توقف إطلاق النار بمنطقة الشط بطرابلس الليبية وعودة الهدوء للمنطقة

توقف دوى إطلاق النار بمنطقة الشط بالعاصمة الليبية بطرابلس، وعاد الهدوء للمنطقة مرة أخرى، وكانت مصادر مطلعة فى طرابلس قد ذكرت أن كتائب ثوار سوق الجمعة وكتائب ثوار مصراتة، كلٌ منهما يستخدم كثافة النيران لإرهاب الطرف الآخر، وإظهار مدى قوته وقدرته على التعامل معه بحسم.

يأتى ذلك عقب وفاة أمير كتيبة نسور مصراتة نورى فريوان أمس الخميس، فى مالطا، متأثراً بجراح أصيب بها فى تبادل إطلاق نار مع كتيبة النصر "الأسناد" فى طريق الشط بطرابلس أمام القبة الفلكية أمس الأول.

وأعلنت غرفة "سرايا الأسناد الأمنى" بطرابلس ليلة أمس عن إصابة 4 مدنيين إصابات خفيفة، بسبب سقوط مقذوفات بالقرب منهم، مشيرة إلى أن كتائب ثوار مصراتة بدأت فى العودة إلى محيط جزيرة سوق الثلاثاء، وإخلاء طريق الشط مع استمرار بعض الآليات الأخرى بالتجول وسط البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365