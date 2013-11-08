ساحل العاج بصدد اتفاق للغاز المسال مع قطر

قال مسئول بشركة النفط الوطنية فى ساحل العاج (بتروسى) إن بلاده أوشكت على الانتهاء من تفاصيل اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من قطر بدءا من 2015 لسد فجوة متوقعة مع تخطى حجم الطلب لإنتاجها من الغاز.

كانت ساحل العاج أكبر اقتصاد فى غرب أفريقيا قد أعلنت فى مارس عن خطط لبناء وحدة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية وتخزينه وقدرت احتياجاتها بما لا يقل عن 37 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المسال سنويا على مدى عشر سنوات.

وقال رونالد أبروجواه المستشار الفنى المختص بالغاز فى بتروسى ستمدنا قطر بالغاز المسال بدءا من 2015.

حددنا هذا الموعد كى يتسنى لنا استكمال بنيتنا التحتية. لن يتم الانتهاء من وحدة التخزين العائمة إلا قرب نهاية 2015.

وأضاف أن المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق حكومى مع قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم وصلت مرحلة متقدمة للغاية وجرى بالفعل توقيع عدد من اتفاقات التزام السرية.

وقال أبروجواه على هامش مؤتمر لقطاع الغاز فى أبيدجان: ستخضع الكميات للتفاوض. لكن سنضمن أن تلبى الكميات التى يسلمونها احتياجات ساحل العاج من الإمدادات.

وأشار إلى أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بخصوص سعر الغاز المسال.