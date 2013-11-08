امتناع عمال النظافة بمكة المكرمة عن العمل لليوم الرابع على التوالي

واصل عمال النظافة بمكة المكرمة امتناعهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي بحجة عدم صرف الرواتب المتأخرة لهم بالاضافة إلى عدم تجديد الاقامات مما ادى الى تراكم النفايات بجميع احياء وشوارع العاصمة المقدسة.

وقد طالب عدد من اهالي مكة المكرمة المسؤولين بامانة العاصمة المقدسة بالتدخل وحل هذه المشكلة الخطيرة التي قد تعيد مخاوف امراض حمى الضنك مشيرين بان تراكم وتكدس النفايات في احياء مكة المكرمة السكنية مصدر للأوبئة والأمراض وانتشار الذباب والبعوض، كما أنها تشوه المنظر الحضاري لمكة.

ولفتوا إلى ان تراكم النفايات يواصل لليوم الرابع على التوالي دون اي وجود لعمال النظافة او آليات الأمانة لنقلها مما أدى لتجمع القطط و الذباب والبعوض حولها الامر الذي يجعلنا نعيش وسط أجواء ملوثة وهواء غير نقي دون أي تحرك من امانة العاصمة المقدسة.

الجدير بالذكر بان هذا الاضراب ليس المرة الاولى بل تكرر كثيراً خلال العام الماضي.