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الصغير يدعم مركز البدائع لمكافحة التدخين بخمسة ملايين ريال

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    قدم المهندس علي حسين الصغير دعماً مادياً لمركز حياة لمكافحة التدخين بمحافظة البدائع حيث تبرع بمبلغ ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال تم تجهيز المركز بها من حيث الأثاث المكتبي والأجهزة الطبية وأجهزة اكتشاف نسبة النيكوتين عند المدخن (الملامس الفضي)، إلى جانب تأمين سيارة للعيادة المتنقلة عبارة عن حافلة مجهزة؛ وقامت لجنة التنمية الاجتماعية بإعداد مكان مناسب لها جوار مقر اللجنة الواقع بحي الخليج، وسيتم الافتتاح في الفترة القادمة؛ كما تبرع الصغير لإقامة مركز استثماري لتشغيل المركز بتكلفة خمسة ملايين ريال، وبعدد أربع قطع لإقامة المركز عليها، وجرى تعيين مدير للمركز وموظف استقبال وممرض وطبيب متعاون لحين وصول الطبيب الخاص بالمركز؛ وقال علي الدويغري مدير المركز: أشكر المهندس علي الصغير على تبرعه السخي ونعده أن يكون المركز قمة في خدمة مرتادية إلى جانب التركيز على برامج التوعية والإرشاد في مختلف الأماكن من المحافظة وخارجها.

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