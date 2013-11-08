إيقاف 1606 مخالفين للإقامة والعمل من 14 جنسية

متابعة - مناحي الشيباني، تصوير - منصور الجميعة

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وبمتابعة من سمو نائبة الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض تواصل شرطة منطقة الرياض والجهات الأمنية التابعة حملتها الأمنية ضد مخالفي نظام الإقامة والعمل في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها حيث بلغ عدد المقبوض عليهم في منطقة الرياض ومحافظاتها ليوم الأربعاء فقط الموافق 2/1/1435ه (1606) من (14) جنسية مختلفة تتصدرها الجنسية الأثيوبية.

مقبوض عليهم يحملون هويات مزورة أو منتهية أو بدون إثباتات

وتواصل الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض ممثلة بإدارة الضبط الإداري ودوريات أمن الرياض وقوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة مرور منطقة الرياض وشعبة التحريات والبحث الجنائي والدفاع المدني وإدارة المجاهدين أعمالها اليومية وفق خطط مدروسة بمتابعة من مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال وتشمل عمليات ضبط العمالة عدة مراحل منها إقامة بعض النقاط التفتيشية المفاجئة التي تتوالها دوريات الأمن للتفتيش على قائدي المركبات والتحقق من هوياتهم وسيارات الأجرة لتأكد من نظاميتهم وكذلك تحدد بعض المواقع المشبوهة داخل بعض الأحياء والتي تسكنها العمالة السائبة من قبل إدارة الضبط الإدراي بشرطة الرياض وإدارة التحريات والبحث الجنائي ومداهمتها وفقط خطط معينة بمشاركة القوات الأمنية الأخرى ممثلة بقوة المهمات والواجبات الخاصة ودوريات الأمن وفرق المرور وفرق المجاهدين وتراعي شرطة منطقة الرياض في خططها الأمنية أثناء عمليات القبض تحديد جماعات العمالة المخالفة من خلال أكثر الأحياء تجمعاً للعمالة وأكثر الشوارع التي تتكدس فيها العمالة السائبة ثم يتم رسم الخطط وتحدد الأوقات المناسبة للقضاء عليها والتأكد من توفير كافة الإمكانيات المناسبة والكافية لكل جهة خلال المدة المحددة لتلك الخطة.

وقد أسفرت الحملة الأمنية التي نفذتها شرطة منطقة الرياض لملاحقة وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها يوم الأربعاء الماضي فقط عن القبض على عدد (1606) من (14) جنسية مختلفة تتصدرها الجنسية الأثيوبية وقد عثرت الجهات المعنية مع المقبوض عليهم على هويات مزورة أو منتهية أو أن غالبيتهم لا يحملون إقامات فيما أسفرت الحملات التي نفذت في بعض المحافظات عن تخلف عدد من اللذين يعملون في مهنة الرعي وبعض المواقع الخاصة ببيع المواشي غير النظامية في الشوارع أو بيع الإعلاف فيما تركزت القضايا التي تم ضبطها داخل أحياء الرياض على التخفي في بعض المساكن الخاصة بالعزاب أملاً في التمديد أو البحث عن كفيل لنقال الكفالة وتوفير العمل إضافة لبعض العاملين في الورش وبعض البوفيهات والمطاعم والتموين الغذائي

وقد باشرت الجهات المعنية في الحملة أعمال التحقيق مع المقبوض عليهم في المناطق والمحافظات وتصنيف قضاياهم حسب معرفة المطلوبين أمنيا منهم للجهات الأمنية في قضايا سابقة ومعرفة الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج، أو المتسللين المقبوض عليهم، ومن ثم إيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم.