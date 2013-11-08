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الشؤون الاجتماعية تصرف البدل النقدي الشهري للموظفين والموظفات الجدد

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الشؤون الاجتماعية تصرف البدل النقدي الشهري للموظفين والموظفات الجدد الشؤون الاجتماعية تصرف البدل النقدي الشهري للموظفين والموظفات الجدد

    صدرت موافقة وزارة المالية على صرف مستحقات الموظفين والموظفات الذين كانوا في بداية تثبيتهم على وظائف في وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية ثم تم تكليفهم بالعمل في الفروع الإيوائية التابعة لوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة وذلك من أجل المصلحة العامة أسوة بزملائهم السابقين الذين يعملون في قطاع الرعاية الاجتماعية والأسرة.

صرح بذلك خالد بن دخيل الله الثبيتي مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي والذي قال بأن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية اعتمدت نقل وظائف المكلفين في فروع الرعاية الاجتماعية الإيوائية التابعة لوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة وذلك اعتباراً من 1/12/1434ه وسيتم إضافة البدل النقدي إلى حساباتهم في شهر محرم الحالي 1435ه.كما بين الثبيتي بأن اللجنة المشكلة من مختصين في كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية قد أنهت أعمالها المتعلقة بصرف البدل النقدي الشهري للموظفين والموظفات الجدد.وقدم الثبيتي شكره وتقديره نيابة عن الموظفين والموظفات لمعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ولمعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ولمعالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك ولسعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة الأستاذ صالح بن ناصر العمير وزملائه في شؤون الموظفين وأعضاء اللجنة المكلفة على حرصهم الدائم ومتابعتهم المستمرة حتى تم الانتهاء من معالجة هذا الموضوع.

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