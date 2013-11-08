مصرع طالب دهساً أمام ثانوية بعرعر

لقي صباح أمس طالب في الصف الثاني ثانوي في ثانوية الملك عبدالله بحي الفيصلية بعرعر مصرعه وذلك بعد تعرضه لحادث دهس أثناء قدومه للدخول الى المدرسة.

وأوضح د. العميد مرضي المالكي مدير مرور الحدود الشمالية عند الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة صباح أمس تبلغت غرفة عمليات مرور عرعر عن حادثة دهس لطالب أمام مدرسة، وعلى الفور باشر قسم الحوادث الحادثة، وتبين أن شاباً يبلغ من العمر 25 عاماً يقود مركبة من نوع مرسيدس كان يقودها بسرعة على امتداد طريق الشيخ عبدالعزيز بن باز بحي الفيصلية وأثناء عبور الطالب للدخول للمدرسة قام بدهسه، وتوفي الطالب على الفور بموقع الحادثة، وأضاف أن سبب الحادثة سرعة وانشغال قائد المركبة عن القيادة، ولا زالت التحقيقات جارية. باشر الحادثة مرور عرعر، دوريات الأمن، الهلال الأحمر السعودي بعرعر.