أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عبد الفتاح همام يدشن أسبوعاً للتحطيب فى قرية الدوير بأسيوط

Google+ Print
عبد الفتاح همام يدشن أسبوعاً للتحطيب فى قرية الدوير بأسيوط عبد الفتاح همام يدشن أسبوعاً للتحطيب فى قرية الدوير بأسيوط

قال الأديب أحمد راشد البطل مشرف الأنشطة الثقافية بمركز أحمد بهاء الدين الثقافى أن مؤسسة المورد الثقافى الدولية اتفقت مؤخراً مع عبد الفتاح محمد همام وهو أحد أشهر مبارزى ولاعبى التحطيب لإقامة حفلات وسهرات فنية لرياضة التحطيب التراثية بمقر المركز الثقافى وبمحيطه فى قرية الدوير وأوضح أن عبد الفتاح محمد همام 68 سنة من أبناء قرية النخيلة بجنوب أسيوط يعد واحد من أهم مبارزى لعبة التحطيب فى الصعيد وحصد عنها جائزة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى بطولات التحطيب خلال فترة الثمانينات.

وأضاف الأديب أحمد راشد البطل أن مركز أحمد بهاء الدين الثقافى قام باختياره وترشيحه ودعوته للمشاركة فى برنامج المورد الثقافى خاصة وكونه ضمن أهم رواد هذا الفن عبر ممارسة احترافية تجاوزت الأربعين عاماً ووفق قواعده العلمية الصحيحة، والتى يجيدها بشكل مبهر للغاية.

وأوضح الفنان عبد الفتاح محمد همام وهو رئيس مجلس إدارة مركز شباب النخيلة ومدير عام سابق لإحدى مدارس التربية والتعليم أنه سيجمع عدد من محترفى لعبة التحطيب بمحافظة أسيوط لممارسة العروض الفنية خلال الأسبوع القادم حسب رغبة مؤسسة المورد الثقافى وضمن برنامجها الثقافى المحدد منوهاً أن العروض الفنية ستتضمن مباريات للعبة التحطيب وفق أصولها وقواعدها الفنية وذلك على أنغام فرقة موسيقية لفرق الطبل البلدى والربابة، بالإضافة لألعاب متنوعة وفقرات فنية أخرى للاعبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365