عبد الفتاح همام يدشن أسبوعاً للتحطيب فى قرية الدوير بأسيوط

قال الأديب أحمد راشد البطل مشرف الأنشطة الثقافية بمركز أحمد بهاء الدين الثقافى أن مؤسسة المورد الثقافى الدولية اتفقت مؤخراً مع عبد الفتاح محمد همام وهو أحد أشهر مبارزى ولاعبى التحطيب لإقامة حفلات وسهرات فنية لرياضة التحطيب التراثية بمقر المركز الثقافى وبمحيطه فى قرية الدوير وأوضح أن عبد الفتاح محمد همام 68 سنة من أبناء قرية النخيلة بجنوب أسيوط يعد واحد من أهم مبارزى لعبة التحطيب فى الصعيد وحصد عنها جائزة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى بطولات التحطيب خلال فترة الثمانينات.

وأضاف الأديب أحمد راشد البطل أن مركز أحمد بهاء الدين الثقافى قام باختياره وترشيحه ودعوته للمشاركة فى برنامج المورد الثقافى خاصة وكونه ضمن أهم رواد هذا الفن عبر ممارسة احترافية تجاوزت الأربعين عاماً ووفق قواعده العلمية الصحيحة، والتى يجيدها بشكل مبهر للغاية.

وأوضح الفنان عبد الفتاح محمد همام وهو رئيس مجلس إدارة مركز شباب النخيلة ومدير عام سابق لإحدى مدارس التربية والتعليم أنه سيجمع عدد من محترفى لعبة التحطيب بمحافظة أسيوط لممارسة العروض الفنية خلال الأسبوع القادم حسب رغبة مؤسسة المورد الثقافى وضمن برنامجها الثقافى المحدد منوهاً أن العروض الفنية ستتضمن مباريات للعبة التحطيب وفق أصولها وقواعدها الفنية وذلك على أنغام فرقة موسيقية لفرق الطبل البلدى والربابة، بالإضافة لألعاب متنوعة وفقرات فنية أخرى للاعبين.