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محافظ أسيوط‎ يعلن عن تسهيلات للمستثمرين الجادين بالمناطق الصناعية بالمحافظة

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محافظ أسيوط‎ يعلن عن تسهيلات للمستثمرين الجادين بالمناطق الصناعية بالمحافظة محافظ أسيوط‎ يعلن عن تسهيلات للمستثمرين الجادين بالمناطق الصناعية بالمحافظة

أعلن اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط عن تقديم تسهيلات كبيرة لرجال الاعمال والمستثمرين الجادين وتيسير وسرعة اجراءات التراخيص لاقامة مشروعات اقتصادية واستثمارية على أرض المحافظة جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ لتفقد بعض المشروعات والمصانع بمنطقة الصفا الصناعية ومنطقة عرب العوامر الصناعية والحديقة الدولية ببنى غالب.

ومن جانبه أكد على حسين مدير ادارة الاستثمار أن منطقة عرب العوامر الصناعية تعد من أكبر المناطق الصناعية بالمحافظة والتي تشتهر بوجود مصانع الادوية والصناعات الغذائية والصوامع بها ويوجد بها مساحات كبيرة جداً مكتملة المرافق الاساسية جاهزة لاقامة المشروعات الكبرى بها.

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