حامد بن زايد يشهد حفل العرس الجماعي السابع في المنطقة الغربية

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي حفل العرس الجماعي السابع بالمنطقة الغربية، الذي ينظمه ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، برعاية شركة أدنوك، وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.

وحضر الحفل - الذي أقيم بصالة الأعراس بمدينة زايد بالمنطقة الغربية - مبارك بن قران المنصوري، ومحمد حمد عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بالإنابة، ومدير عام مجلس تنمية المنطقة الغربية، وأعيان المنطقة الغربية ومحمد بن بطي القبيسي مدير دائرة الاستكشاف والإنتاج بأدنوك، وأولياء أمور العرسان وأصدقائهم.

ويضم العرس 52 عريساً من أبناء المنطقة الغربية من مختلف مدنها.

وبدأ الاحتفال بوصول سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، حيث صافح سموه العرسان، متمنياً لهم حياة زوجية سعيدة مستقرة، كما صافح سموه الضيوف وكبار الشخصيات.

ولاء

وعاهد العرسان قيادة الدولة الرشيدة على بناء الأسرة الفاضلة المتميزة، وتربية الأبناء التربية الصالحة القائمة على الولاء والانتماء، معربين عن خالص تقديرهم لحرص واهتمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، ودعم سموه للأعراس الجماعية لتشجيع أبناء المنطقة على الزواج .

ووجه العرسان وذووهم الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان على تشريفه الحفل، كما وجهوا الشكر إلى القائمين على تنظيم الاحتفال .

دعم

وقال محمد حمد عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بالإنابة إن المتزوجين اليوم 52 شاباً من أبناء المنطقة الغربية، ونحن فخورون بتوجيهات قيادتنا الرشيدة ودعمها المستمر للأعراس الجماعية، بهدف تخفيف تكاليف الزواج على أبناء المنطقة القادر وغير القادر منهم، منوهاً بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان للحفل، الذي من شأنه أن يعطي دافعاً كبيراً للأعراس الجماعية.

وأضاف في تصريح له أن الأعراس الجماعية كانت موجودة عادة، لافتا إلى أن توجيهات المغفور له الشيح زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، بإقامة الأعراس الجماعية كان القصد منها تقليل تكاليف الزواج وإعطاء الفرصة للشباب للزواج في سن مبكرة.

من جانبه أعرب محمد شليويح القبيسي مدير الموارد البشرية بشركة أدنوك الراعي الرسمي للحفل، نيابة عن مدير عام شركة أدنوك المهندس عبد الله ناصر السويدي عن فخر الشركة برعاية العرس الجماعي السابع بالمنطقة الغربية، بدعم من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان .

وقال إن العرس الجماعي يعتبر مبادرة تصب في صالح احتياجات المجتمع، ودعم من المجتمع للشباب لتخفيف أعباء تكاليف الزواج، مؤكداً أن هذا الدعم نابع من توجهات قيادتنا الرشيدة، مقدما التهنئة للعرسان من أبناء المنطقة وللقائمين على تنظيم هذا العرس الأنيق .

ووجه خليفة سالم المنصوري مدير بلدية المنطقة الغربية بالإنابة الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الاهتمام الكبير الذي توليه للأعراس الجماعية، التي أسهمت بشكل كبير في تكوين أسر سعيدة مستقرة.

وأكد أن حضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أعطى الحفل أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن الأعراس الجماعية نجحت في جمع أهالي المنطقة في لحظة سعادة وفي مكان واحد.

سعادة

أعرب العريسان ماجد حسن أحمد وأحمد محمد من مدينة المرفأ عن سعادتهما أن يكونا ضمن هذا العرس، وقال ماجد إن العرس الجماعي يسهم في تشجيع الشباب على الزواج ويكثر من الأفراح الجماعية. وأكد العريس مسلم مبارك المنصوري والعريس عمر محمد مساعد المنصوري من مدينة غياثي أن العرس الجماعي « يعتبر، رقم واحد، ولا بد منه لتخفيف تكاليف الزواج على الراغبين». وعبر كل من العريس أحمد عبد الله الحمادي، وعيسى سالم الحمادي من السلع عن فرحتهما بمراسم العرس الجماعي، وتشجيع الشباب على الزواج.