حمد الشرقي وسعود بن صقر ومنصور بن زايد يعزون أحمد جمعة الزعابي في وفاة والده

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، تعازيهم ومواساتهم إلى معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده، وذلك بمنزل الأسرة في أبوظبي.

مواساة

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن صادق تعازيه ومواساته لمعالي أحمد جمعة الزعابي وذوي المغفور له، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة، ورجال الدين المسيحي من الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية المصرية بأبوظبي، إلى جانب عدد من المواطنين والمقيمين.

وعبر معالي أحمد جمعة الزعابي وذوو الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم الفجيرة ولجموع المعزين الذي توافدوا لتقديم واجب العزاء.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن صادق تعازيه ومواساته لمعالي أحمد جمعة الزعابي وذوي المغفور له، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

شكر

وعبر معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وأهل الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة ولجموع المعزين من الشيوخ والسفراء وكبار المسؤولين الذي توافدوا إلى منزل معاليه مساء اليوم لتقديم واجب العزاء.

كما قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واجب العزاء لمعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده، وذلك بمنزل الأسرة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأهل الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.