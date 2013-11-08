“جوجل” يحتفل بالذكرى الـ 129 لميلاد الطبيب النفسي السويسري هرمان رورشاخ

احتفل محرك البحث العالمي جوجل بالذكرى الـ129 لميلاد الطبيب النفسي والعالم في المقاييس النفسية السويسري هرمان رورشاخ .

وترجع شهرة هذا الطبيب ، إلى ابتكاره نوعًا من انواع الاختبارات النفسية يدعى اختبار “رورشاخ”، وهو اختبار سيكولوجي للشخصية والذكاء.

ويتكون الاختبار من عرض مجموعة من بقع الحبر تمثل أنماطاً تجريدية نموذجية يطلب إلى الفرد تحليلها أو تفسيرها وبنائا على تفسيرات وتحليلات من تعرضو للاختبار يقوم الطبيب بتحليل نفسيتهن وهو الإختبار الذي لا يزال يمارسه الكثير من أطباء النفس على مستوى العالم.

ويعرض محرك البحث “جوجل”، في صفحته الرئيسية، مجموعة من بقع الحبر، إحتفالًا بذكرى مولده.