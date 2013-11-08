استعدادات مكثفة بمحافظة مطروح لمواجهة السيول المحتملة خلال الشتاء

عقد مسئولو محافظة مطروح اجتماعاً بالديوان العام برئاسة اللواء يعقوب الإمام سكرتير عام المحافظة، لمراجعة استعدادات المحافظة لمواجهة السيول المحتملة خلال فصل الشتاء، وكذلك تأمين شبكة الطرق بمراكز المحافظة الثمانية والعمل على عدم تجمع مياه الأمطار بها وقطعها تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح، اللواء بدر طنطاوى برفع حالة الطوارئ القصوى والمتابعة على مدار الساعة، من خلال غرف العمليات بكل مدينة بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية والشئون الصحية ومرفق الإسعاف والحماية المدنية.

وتم خلال الاجتماع تحديد نقاط الإغاثة وأماكن الإيواء وعمل خطة لها بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية لتحديث خطة كل مدينة ببيانات واضحة ومعرفة دور كل قطاع عن حدوث أى طارئ وفتح اتصال مباشر مع غرفة عمليات المحافظة عند تطور الأحداث، كما نقاش الاجتماع ظاهرة طلبات المواطنين بتحويل النجوع إلى قرى.

وأكد السكرتير العام أنه كلف كل رئيس مدينة بعمل حصر لجميع التجمعات التى تطالب بتحويلها إلى قرى، وتكليف مركز المعلومات بمراكز المدن بعمل حصر لعدد السكان ومساحة الأراضى الزراعية بكل تجمع، لمعرفة مدى مطابقة شروط وزارة التنمية المحلية لهذه التوابع لتحويلها إلى قرى، وهى أن يكون عدد السكان 10 آلاف نسمة ومساحتها 12 ألف فدان ونقطة شرطة، بالإضافة إلى تواجد لإدارات تابعة للمديريات الخدمية.

وفى نهاية الاجتماع كلف السكرتير العام نواب رؤساء المدن ورؤساء القرى مع مديرى الإدارات الهندسية ومراكز المعلومات وإدارات الأملاك والمجالس بمجالس المدن الثمانية، بتحديث بيانات التوابع والنجوع لكل مدينة بكروكيات، وعمل خرائط مساحية حديثة وتحديث نماذج التوابع والنجوع لكل قرية بكروكيات، وعمل خرائط مساحية حديثة بما يتوافق مع الطبيعة بهدف وجود قاعدة بيانات حديثة للأحوزة العمرانية، وذلك لتسهيل إجراءات تراخيص البناء للمواطنين بمدن المحافظة الثمانية.