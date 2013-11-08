أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استعدادات مكثفة بمحافظة مطروح لمواجهة السيول المحتملة خلال الشتاء

Google+ Print
استعدادات مكثفة بمحافظة مطروح لمواجهة السيول المحتملة خلال الشتاء استعدادات مكثفة بمحافظة مطروح لمواجهة السيول المحتملة خلال الشتاء

عقد مسئولو محافظة مطروح اجتماعاً بالديوان العام برئاسة اللواء يعقوب الإمام سكرتير عام المحافظة، لمراجعة استعدادات المحافظة لمواجهة السيول المحتملة خلال فصل الشتاء، وكذلك تأمين الطرق بمراكز المحافظة الثمانية والعمل على عدم تجمع مياه الأمطار بها وقطعها تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح، اللواء بدر طنطاوى برفع حالة الطوارئ القصوى والمتابعة على مدار الساعة، من خلال غرف العمليات بكل مدينة بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية والشئون الصحية ومرفق الإسعاف والحماية المدنية.

وتم خلال الاجتماع تحديد نقاط الإغاثة وأماكن الإيواء وعمل خطة لها بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية لتحديث خطة كل مدينة ببيانات واضحة ومعرفة دور كل قطاع عن حدوث أى طارئ وفتح اتصال مباشر مع غرفة عمليات المحافظة عند تطور الأحداث، كما نقاش الاجتماع ظاهرة طلبات المواطنين بتحويل النجوع إلى قرى.

وأكد السكرتير العام أنه كلف كل رئيس مدينة بعمل حصر لجميع التجمعات التى تطالب بتحويلها إلى قرى، وتكليف مركز المعلومات بمراكز المدن بعمل حصر لعدد السكان ومساحة الأراضى الزراعية بكل تجمع، لمعرفة مدى مطابقة شروط وزارة التنمية المحلية لهذه التوابع لتحويلها إلى قرى، وهى أن يكون عدد السكان 10 آلاف نسمة ومساحتها 12 ألف فدان ونقطة شرطة، بالإضافة إلى تواجد لإدارات تابعة للمديريات الخدمية.

وفى نهاية الاجتماع كلف السكرتير العام نواب رؤساء المدن ورؤساء القرى مع مديرى الإدارات الهندسية ومراكز المعلومات وإدارات الأملاك والمجالس بمجالس المدن الثمانية، بتحديث بيانات التوابع والنجوع لكل مدينة بكروكيات، وعمل خرائط مساحية حديثة وتحديث نماذج التوابع والنجوع لكل قرية بكروكيات، وعمل خرائط مساحية حديثة بما يتوافق مع الطبيعة بهدف وجود قاعدة بيانات حديثة للأحوزة العمرانية، وذلك لتسهيل إجراءات تراخيص البناء للمواطنين بمدن المحافظة الثمانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه