فريد الديب يهدد الببلاوي

أدان المحامي فريد الديب، تصريحات الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، ووصفها بأنها تصريحات ''مؤسفة''، ولا يصح أن تصدر من رئيس مجلس وزراء مصر .

وقال الديب: ''أنا لو مكان الببلاوي أروح أدفن نفسي أو أقدم استقالتي فورًا، بعد كلام أم أشرف التي اعتدى عليها أحد أنصار الرئيس السابق''.

وأضاف محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج '' صح النوم'' المذاع على فضائية ''التحرير'' أن الدكتور حازم الببلاوي ليست لديه القدرة على إدارة شؤون البلاد، وأنه ''غير صادق ولا أمين في مقاله الذي صدر بعنوان الله أعلم''، مؤكدًا أن الببلاوي ليس لديه دافع وطني يتبناه.

واتهم الديب، الدكتور حازم الببلاوي، بالانسياق وراء ''تنظيم الإخوان المسلمين''، لتجاهله في مقاله أعمال الفوضى والتخريب التي قام بها ''الإخوان المسلمين''، والجماعات الإرهابية في ثورة 25 يناير، وقتلهم للشعب المصري، وإلصاقها بقوات الجيش والشرطة، مشيرًا إلى أنه كان يتشفى وينتقم من حسني مبارك الرئيس الأسبق، في مقاله الذي نشره في يوم 1 فبراير.

وأشار الديب، إلى أن حالة الطوارئ، انتهت فعليا يوم 12 سبتمبر 2013، ولذلك لا يستطيع الببلاوي أن يطبق قانون الطوارئ فعليًا، لأنه يعلم جيدًا أنه انتهى ولا يجوز أن يستخدمه، مؤكدًا على أن هناك مخالفة قانونية، في مد قانون الطوارئ لمدة شهرين، لأن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا، وحال مدها 30 يومًا أخرى لابد أن تطبق باستفتاء شعبي.

شبكةعيونالإخبارية

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