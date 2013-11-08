علاج زيادة الوزن يعتمد على التشخيص السليم

مشكلة السمنة من المشكلات التى تواجه الكثيرين من الأفراد، حيث أرسلت قارئة استشارة إلى "اليوم السابع" تقول، أنا فتاة، طولى 171، ووزنى 77، أعانى من زيادة مستمرة فى الوزن، على الرغم من أنى لا آكل كثيرا، ولا أستطيع أن أتحكم فى وزنى؟.

أجاب على هذه التساؤلات الدكتور محمد عثمان استشارى الجراحة العامة والمناظير والسمنة المفرطة، قائلاً: إن السمنة من المشكلات التى يعانى منها الكثيرين، وفى كثير من الأحيان لا يجدى الرجيم أو الحمية الغذائية فائدة كبرى مع هؤلاء.

مضيفًا، أن غالبا ما يكون المريض يعانى من خلل عضوى بالجسم، لذا ينصح بسرعة إجراء تحليل صورة دم كاملة، بالإضافة إلى إجراء سونار على الرحم لتأكد من وجود تكيس على المبيض، ثم يمكن أن يتم الكشف عن سرعة التمثيل الغذائى، ويتم إجراء هذا الاختبار عند طبيب التغذية، حيث يقيس مدى قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية .

وأشار عثمان، إلى أنه بناء على تلك التحاليل يتم تحديد نوع العلاج المناسب للحالة، مضيفا إن هناك طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كان الشخص مريض بالسمنة من خلال قسمة الوزن على مربع الطول (بالمتر)، إذا كانت النتيجة من 20 إلى 25 فوزن الإنسان مثالى، إذا كان حتى 30 وحدة فهذا الشخص يعانى من السمنة غير مضرة ويعتبر الشخص بدين بداية من 30 إلى 40 وحدة، إذا كانت كتلة الجسم أكبر فهذا الشخص يعانى من السمنة المفرطة وفى حاجة إلى العلاج .