بالصور – تحليل.. كيف فتح ميسي خطوط دفاع ميلان

نجاح ليونيل ميسي في إنهاء صيام عن التهديف امتد لـ4 مباريات لم يكن لمجرد انه مهاجم جيد، بل هناك أسباب أخرى وراء ذلك.

ميسي ليس المهاجم الذي ينتظر الفرصة فقط ليستغلها، ليس كلاسيكيا يعتمد على قوته، بل على تحركاته ومهارته وسرعته.

هذا ظهر في المباراة التي أفطر فيها بعد صيام، وسجل هدفين في شباك ميلان خلال الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وينقل FilGoal.com تحليلا من "بليتشر ريبرورت" عن تحركات ميسي التي ألهمت برشلونة للفوز على ميلان بنتيجة 3-1.

ميلان لعب بخطوط متقاربة للغاية كلها تتراجع للدفاع.

الخط الخلفي شكله كريستيان زاباتا مع فيليب ميكسس وكونستانت وإيجنازيو أباتي يتقدمه الوسط مع سولي مونتاري وريكاردو مونتوليفو ونيجيل دي يونج وأندريا بولي، ثم الهجوم روبينيو وكاكا.

1) تراجع ميسي

لم يقف ميسي بين مدافعي ميلان، بل أخذ الأرجنتيني يتراجع حتى وقف أمام مونتوليفو ومونتاري ودي يونج.

الهدف كان أن يجبر ميسي لاعبي ارتكاز ميلان على التقدم قليلا، فتزداد المساحة بين خط وسط ميلان والدفاع.

تراجع ميسي أكثر:

2) تقدم سيسك

مع عودة ميسي أصبح الأرجنتيني بلا رقابة، وأصبحت هناك مساحة بين وسط ودفاع ميلان، فبدأ سيسك فابريجاس يتقدم بالكرة.

ثم صنع سيسك مع ميسي تمريرات ثنائية فكانت النتيجة...

3) الهدف



>FC Barcelone vs AC Milan (3-1) le but de Messi by Djibsports