أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

عاجل .. ياسر على يقلب المنضدة علي الإخوان ويكشف كوارث تهز السياسة في مصر

  • سياسية
  • 15
Google+ Print
عاجل .. ياسر على يقلب المنضدة علي الإخوان ويكشف كوارث تهز السياسة في مصر عاجل .. ياسر على يقلب المنضدة علي الإخوان ويكشف كوارث تهز السياسة في مصر

في خطوة غير متوقه ، فاجئ " ياسر علي " المتحدث السابق باسم رئاسة جمهورية المعزول محمد مرسي الجميع ، بعدما كشفت مصادر مقربة منه حسب قول نشطاء علي موقع التواصل الإلكتروني فيس بوك ، أنه في حديث مطول أمس الأربعاء مع أحد قيادات حزب الحرية والعدالة ، قال له نصاً وعبر تسجيل صوتي قالوا أنهم يمتلكونه ، " مرسي كان فاشل .. وقلب الدنيا ضده .. وعمل له أعداء بدون مبررات .. والعريان ده مخبول .. وحط ألف مسمار في نعش مرسي .. رحيل قنديل كان هينقذ الدنيا .. بس هو سمع كلام عصام الحداد  - في إشارة لمرسي  - ، السيسى علم مرسي اللي كان المفروض يعمله أول ما جه في الحكم .. والكلام في السياسة دلوقتي يضر .. وأدينا قاعدين هنشوف هترسي علي إيه " ، وقالوا أن هناك أجزاء أخري سيبثونها علي فترات ، ولم يتثني لنا التأكد من أنباء النشطاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط