عاجل .. ياسر على يقلب المنضدة علي الإخوان ويكشف كوارث تهز السياسة في مصر

في خطوة غير متوقه ، فاجئ " ياسر علي " المتحدث السابق باسم رئاسة جمهورية المعزول محمد مرسي الجميع ، بعدما كشفت مصادر مقربة منه حسب قول نشطاء علي موقع التواصل الإلكتروني فيس بوك ، أنه في حديث مطول أمس الأربعاء مع أحد قيادات حزب الحرية والعدالة ، قال له نصاً وعبر تسجيل صوتي قالوا أنهم يمتلكونه ، " مرسي كان فاشل .. وقلب الدنيا ضده .. وعمل له أعداء بدون مبررات .. والعريان ده مخبول .. وحط ألف مسمار في نعش مرسي .. رحيل قنديل كان هينقذ الدنيا .. بس هو سمع كلام عصام الحداد - في إشارة لمرسي - ، السيسى علم مرسي اللي كان المفروض يعمله أول ما جه في الحكم .. والكلام في السياسة دلوقتي يضر .. وأدينا قاعدين هنشوف هترسي علي إيه " ، وقالوا أن هناك أجزاء أخري سيبثونها علي فترات ، ولم يتثني لنا التأكد من أنباء النشطاء.

شبكةعيونالإخبارية

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