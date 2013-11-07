أكشن وكوميديا ودراما في الصالات العربية

ثلاثة أفلام بارزة تم إطلاقها في الصالات العربية هذا الأسبوع هي بني آدم فيلم من إنتاج إماراتي وفيلم الأكشن Thor: The Dark World والفيلم الكوميدي Last Vegas. فيما يلي لمحة سريعة عن هذه الأفلام.

بني آدم

فيلم سينمائي درامي من إنتاج إماراتي وتحديداً شركة M A Films، يشارك في بطولته كل من عبد الله عبد العزيز، علي التميمي، وفاء مكي، آلاء شاكر، عليا المناعي، فاطمة الحوسني، محمد فراشة، حسن يوسف وعبد الله بلوشي. "سلطان" هو رجل ثري لكنه غير سعيد، في المقابل "سالم" شاب محدود الدخل و"خليل" شاب يطمح للزواج من "ميثاء" إبنة "سلطان". ولكن هذا الأخير سيقع في حب "مها"، التي يبدو أنها و"ميثاء" تحبان "سالم". هذه العلاقات المعقّدة ستؤدي الى عواقب وخيمة سيدفع ثمنها الجميع. "بني آدم" فيلم من إخراج مجيد عبد الرزاق الذي كتب السيناريو وأدّى أيضاً دور البطولة فيه.

"بني آدم" يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة.

Thor: The Dark World

فيلم أكشن ينتظره كل محبو هذا النوع من الأفلام شارك في بطولته Chris Hemsworth و Natalie Portman و Tom Hiddleston وأخرجه Alan Taylor. في هذا الجزء وضع Loki في زنزانة تحت حراسة مشددة، كما نجح Thor في إعادة السلام الى الكواكب. في هذا الوقت، ستتعرّض Jane Foster صديقة Thor الى مادة الـ Aether التي ستوقظ بدورها عرقاً قديماً حكم الكواكب في الظلمة بقيادة Malekith الذي قرر تدمير الكواكب والإنتقام من مملكة Asgard. فهل سينجح؟

Thor: The Dark World يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان والأردن والعراق ومصر ولبنان.

Last Vegas

ما يميّز هذا الفيلم هو مشاركة أربعة من أهم الممثلين المخضرمين فيه وهم: Michael Douglas و Robert De Niro و Morgan Freeman و Kevin Kline. أما القصة فمحورها Billy و Paddy و Archie و Sam وهم أصدقاء منذ الطفولة، سيلتقون من جديد بعد أن قرر Billy الزواج من امرأة تصغره بنصف عمره وتحديداً في Las Vegas. هناك سيستعيدون ذكريات الماضي ويقررون المشاغبة داخل الكازينو وفي النوادي الليلية.

Last Vegas سينال إعجاب الصغار ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان.