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صحيفة امريكية : مصر تعلن عن صفقة اسلحة روسية جديدة خلال زيارة بوتين

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صحيفة امريكية : مصر تعلن عن صفقة اسلحة روسية جديدة خلال زيارة بوتين صحيفة امريكية : مصر تعلن عن صفقة اسلحة روسية جديدة خلال زيارة بوتين

ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية أن ستتعاقد على شراء أسلحة متطورة من روسيا تتضمن صفقة طائرات حديثة، ومنظومات صواريخ دفاع جوي، بالإضافة إلى تحديث الدبابات الروسية القديمة التي مازال يستخدمها الجيش المصري، وتزويدها بأسلحة وأجهزة متقدمة.
وأكدت الصحيفة أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة الشهر الحالي، ستشهد الإعلان عن صفقة أسلحة ضخمة لتحديث الجيش المصري بأسلحة روسية، ردا على قرار الولايات المتحدة بتجميد جزء من المساعدات العسكرية لمصر ووقف تسليم أسلحة وطائرات للجيش المصري مؤخرا.
وكشف مسئولون أمريكيون عن أن زيارة بوتين والاتفاق على الأسلحة يتم الإعداد لها منذ أسابيع، وكان آخر تلك الإجراءات الزيارة التي قام بها مسئولون عسكريون روس للقاهرة مؤخرا.
وتحاول أمريكا وقف التعاون العسكري المصري الروسي، والحفاظ على علاقتها الاستراتيجية والعسكرية والسياسية مع القاهرة، وكان هذا أحد الاسباب الرئيسية وراء الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" للقاهرة وحرص على لقاء الفريق أول "عبدالفتاح " وزير الدفاع، والرجل القوي في مصر الآن.
ولم يتطرق السيسي للحديث عن أسباب قطع المعونة الأمريكية أو وقف تسليم الأسلحة التي طلبها الجيش المصري، وهو ما عزز المخاوف الأمريكية من أن مصر ستطلب أسلحة متطورة من روسيا لتحل محل الأسلحة الأمريكية.

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