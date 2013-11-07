أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وصول مانويل جوزيه للقاهرة لحضور مباراة الأهلي في نهائي إفريقيا

Google+ Print
وصول مانويل جوزيه للقاهرة لحضور مباراة الأهلي في نهائي إفريقيا وصول مانويل جوزيه للقاهرة لحضور مباراة الأهلي في نهائي إفريقيا

وصل البرتغالي مانويل جوزيه إلى القاهرة مساء الخميس لحضور مباراة الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان جوزيه قد أعلن عن نيته الحضور للقاهرة لمؤازرة الأهلي في لقاء الإياب أمام أورلاندو بايرتس.

ويلتقي الأهلي من نظيره الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل على استاد المقاولون العرب في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب في جوهانسبرج بتعادل الفريقان بهدف لكل فريق.

وقاد جوزيه الأهلي لثلاث فترات مختلفة قاد الفريق خلالهم للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 4 مرات من أصل سبعة توج بهما النادي الأحمر في تاريخه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع