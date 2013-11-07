وصول مانويل جوزيه للقاهرة لحضور مباراة الأهلي في نهائي إفريقيا

وصل البرتغالي مانويل جوزيه إلى القاهرة مساء الخميس لحضور مباراة الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان جوزيه قد أعلن عن نيته الحضور للقاهرة لمؤازرة الأهلي في لقاء الإياب أمام أورلاندو بايرتس.

ويلتقي الأهلي من نظيره الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل على استاد المقاولون العرب في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب في جوهانسبرج بتعادل الفريقان بهدف لكل فريق.

وقاد جوزيه الأهلي لثلاث فترات مختلفة قاد الفريق خلالهم للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 4 مرات من أصل سبعة توج بهما النادي الأحمر في تاريخه.