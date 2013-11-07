بالصور..حملة الميثاق لدعم" السيسى"رئيسا للجمهورية تنطلق بالأسكندرية

أكد أشرف عبد الحميد، منسق عام حملة الميثاق لتدعيم الفريق عبد الفتاح السيسى، رئيسا للجمهورية أن فعاليات الحملة ستستمر بجميع محافظات مصر.

> حيث انطلقت مساء اليوم الخميس بالأسكندرية بمنطقة المنشية لجمع التوقيعات من المواطنين المؤيدين للمواطن عبد الفتاح السيسى، من أجل الاستقرار والحرية وعودة الانضباط مرة أخرى، ورجوع الوطن لسابق عهده المعروف كقوى عسكرية وأمنية وديمقراطية.

وطالب عبد الحميد من المواطنين أن يتكاتفوا سويا من أجل النهوض بالبلاد ورجوع الحق لأصحاب الأرض، وأن على الفريق السيسى أن يلبى مطالب الشعب بالنزول بالترشيح لرئاسة الجمهورية، وأن يحمى أرضنا الحبيبة من الأعداء والإرهاب.