متذيل السعودية يرعب الاتحاد بتعادل درامي 4-4

خرج النهضة متذيل الترتيب في جدول الدوري السعودي بتعادل درامي مع اتحاد جدة في مباراة شهدت 8 أهداف بالجولة التاسعة من المسابقة.

النهضة لازال في ذيل الترتيب لكنه رفع رصيده إلى 3 نقاط من 3 تعادلات مع تلقيه في السابق 6 هزائم هذا الموسم.

أما اتحاد جدة فلم يستطع الارتقاء لأكثر من المركز السابع في جدول مسابقة عبد اللطيف جميل بعدما رفع رصيده لـ13 نقطة.

المباراة كانت مثيرة من بدايتها، حيث تقدم الاتحاد بهدف مبكر لفهد مساعد المولد في الدقيقة 11.

واحتسبت ركلة جزاء بعدها بدقيقتين للنهضة، لكن رينان دا سيلفا أهدرها في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

ضاعف مختار فلانة النتيجة للاتحاد في الدقيقة 38، ثم عاد النهضة بهدفين لمحمد الداهي.

ثم خطف النهضة التقدم عن طريق عبد الرحيم العامودي، قبل أن يتعادل سعود كريري لاتحاد جدة.

سجل جاسم الحمدان الهدف الرابع للنهضة، وظهر كأن متذيل الترتيب على وشك خطف فوز تاريخي.

لكن مختار فلانة تعادل لاتحاد جدة بركلة جزاء في الدقيقة 93.