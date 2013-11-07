أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

انفراد .. ننشر الخطاب الذى أرسله مرسي للسيسي من داخل سجن برج العرب

Google+ Print
انفراد .. ننشر الخطاب الذى أرسله مرسي للسيسي من داخل سجن برج العرب انفراد .. ننشر الخطاب الذى أرسله مرسي للسيسي من داخل سجن برج العرب

النهار

في خطوة تكاد تكون إستسلاما للواقع وإعترافا به ، كشف مصدر أمني مسئول في تصريحات خاصة لـ " النهار " ، أن الرئيس المعزول محمد مرسي بكي بكاء شديداً في أول ليلة قضاها بسجن برج العرب ، وكتب خطاباً وأرسله للفريق أول عبد التفاح السيسى وزير الدفاع يتوسل له فيه بإخراجه من السجن في أسرع وقت ، خوفاً من محاولة اغتياله علي حد زعمه مبرراً في خطابه أن قيادات الإخوان قالت له أثناء المحاكمة أن أجهزة مخابرات أجنبية تخطط لإغتيالك خوفا من إفصاحك عن معلومات تضرهم علي خلفية قضايا التخابر ، وأكد المصدر خلال تصريحاته ، أنه طلب صباح اليوم لقاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والدكتور محمد سليم العوا ليكونوا  وسطاء له عند الفريق السيسى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب