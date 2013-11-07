انفراد .. ننشر الخطاب الذى أرسله مرسي للسيسي من داخل سجن برج العرب

النهار

في خطوة تكاد تكون إستسلاما للواقع وإعترافا به ، كشف مصدر أمني مسئول في تصريحات خاصة لـ " النهار " ، أن الرئيس المعزول محمد مرسي بكي بكاء شديداً في أول ليلة قضاها بسجن برج العرب ، وكتب خطاباً وأرسله للفريق أول عبد التفاح السيسى وزير الدفاع يتوسل له فيه بإخراجه من السجن في أسرع وقت ، خوفاً من محاولة اغتياله علي حد زعمه مبرراً في خطابه أن قيادات الإخوان قالت له أثناء المحاكمة أن أجهزة مخابرات أجنبية تخطط لإغتيالك خوفا من إفصاحك عن معلومات تضرهم علي خلفية قضايا التخابر ، وأكد المصدر خلال تصريحاته ، أنه طلب صباح اليوم لقاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والدكتور محمد سليم العوا ليكونوا وسطاء له عند الفريق السيسى .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads