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مشاركة سودانية فى قمة دول البحيرات العظمى بجنوب أفريقيا

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مشاركة سودانية فى قمة دول البحيرات العظمى بجنوب أفريقيا مشاركة سودانية فى قمة دول البحيرات العظمى بجنوب أفريقيا

شارك السودان فى اجتماعات القمة المشتركة لدول البحيرات العظمى ودول الجنوب الأفريقى، التى عقدت فى بريتوريا بجنوب أفريقيا مؤخرا بوفد ترأسه صلاح ونسى وزير الدولة بالخارجية السودانية، وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم المدير العام لإدارة العلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية السودانية - فى تصريح مساء اليوم الخميس إن القمة تناولت الأوضاع فى المنطقتين بالتركيز على مشاركة الكونغو الديمقراطية، وأقرت وجوب استكمال مفاوضات السلام بين الكونغو وحركة 23 مارس، كما ناقشت القمة، التعاون لتحقيق السلم والأمن فى دولة الكونغو الديمقراطية وإقليم البحيرات بشكل عام.

وقال السفير عبد الحليم، إن القمة أدانت الحركات السالبة فى الإقليم، ونادت بأن تقوم الدول الأعضاء بتسليم عناصر تلك الحركات السالبة لدولها، كما أقرت أهمية التنسيق بين دول المنطقتين فى القضايا السياسية والأمنية والاستخباراتية، بجانب عقد قمة مشتركة فى كل عام للمجموعات وأن يعقد وزراء الخارجية اجتماعات كل 6 أشهر، وأكد إن السودان شارك بفعالية فى أعمال ومداولات القمة، ونوه بشكل خاص إلى القرار المتعلق بإدانة الحركات السالبة فى الإقليم.

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مصر 365