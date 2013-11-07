بالصور…فنانو ومثقفو مصر ينضمون لحملة “كمل جميلك” لدعم السيسي رئيساً

نظمت حملة “كمل جميلك” ندوة “ثقافية – سياسية – فنية” لدعم الفريق عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر بفندق بيراميزا بالدقى,وشهدت الندوة حضور عدد من الفنانين على رأسهم الفنان عزت العلايلي, والفنان صبحى خليل ,والفنان حمدى الوزير ,والفنانة ميسرة ,والفنانة سلمي غريب ,والفنان أحمد عبد الوارث,كما شهد المؤتمر حضور المستشارة تهانى الجبالى ,ومحمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق.

وصرح الفنان صبحي خليل ل “وكالة أونا” بأن الشعب المصرى قد أستفتى قلبه على ترشيح الفريق السيسي رئيساً لمصر,مضيفاً أن لجنة الخمسين لإعداد الدستور تسير بشكل جيد وتعمل على إعداد دستور يلبى رغبات الشعب المصرى,وسنحكم على المنتج النهائى للدستور.

وعلق خليل على محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بأن الجماعة لو كانت تفكر بشكل منطقى لما كانت وصلت لهذه المرحلة,ولكنهم لم يفعلوا ذلك.

وقالت الفنانة سلمي غريب أن الشعب المصرى خُدع فى الرئيس المعزول محمد مرسي وأنا من ضمن الذين خُدعوا فيه,ولم تكن جماعة الأخوان على قدر المسئولية لإدارة البلاد.

وأكد الفنان حمدى الوزير أنه لا يدعم الفريق السيسي بل يدعم “مصر”,وأنه مطمئن بشكل كبير أن الفريق السيسي سيحقق طموحات الشعب المصرى وأهداف ثورته التى خرج من أجلها منذ يناير 2011.