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القبض على دينا الشربيني بتهمة الاتجار في المخدرات

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القبض على دينا الشربيني بتهمة الاتجار في المخدرات القبض على دينا الشربيني بتهمة الاتجار في المخدرات

ألقي القبض اليوم على الفنانة الشابة دينا الشربيني في إحدى شقق تجار المخدرات في حي الزمالك بالقاهرة بتهمة الاتجار في المخدرات، إلا إنها نفت ذلك مؤكدة إنها تتعاطى الكوكايين فقط وتحصل عليه من التاجر الذي قبض عليها لديه في شقته ولا تتاجر فيه ،ويجري الآن التحقيق معها في قسم قصر النيل.
الجدير بالذكر أن دينا سبق وقدمت ادوار عديدة أشهرها دورها في مسلسل "حكايات بنات" وقدمت كذلك في شهر رمضان الماضي مسلسل "تحت الأرض" مع امير كرارة وجسدت من خلاله شخصية راقصة.

 

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