واشنطن بوست : الصين تحتل قائمة أفضل دول العالم للمغتربين

أظهرت دراسة حديثة أجراها بنك “اتش اس بي سي” البريطاني تتناول أفضل وأسوء دول العالم للسفر والعيش فيها كمغترب حيث جاءت الصين وتايلاند على قائمة أفضل الدول بالنظر إلى الفرص الإقتصادية ومستوي المعيشة الجيد من ضمن قائمة تضم 34 دولة حول العالم ويتبعها مجموعة من الدول الغنية وعلى الترتيب التالي سويسرا وجزر كايمان والبحرين وسنغافورة .

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير لها أوردته -على موقعها الإليكتروني- اليوم الخميس إلى أن عدداً من دول أوروبا الغربية جاءت في ذيل القائمة مع الفارق أنه ينظر إليها من حيث غلو المعيشة على المغتربين وتضم هذه الدول فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا و أيرلندا التي تحل ثانية في الترتيب من تجاه ذيل القائمة.

كما تشير الدراسة إلى أن ألمانيا هى الأفضل من حيث تربية الأطفال للمغتربين وتايلاند تعد الأفضل في توفير أفضل خبرات سواء في العمل أو الحياة وتعد سويسر أفضل الدول اقتصادا للمغتربين.

> وتعد ألمانيا وسويسرا من أفضل الأماكن لدى المغتربين حيث الاقتصاد المزدهر على الرغم من الأزمة الأوروبية الحالية ومن حيث رواتب العمالة الوافدة المرتفعة بشكل غير عادي وانخفاض النفقات مقارنة ببقية الدول الأوروبية وذلك بسبب النمو الاقتصادى القائم على التصدير.

ولم يتوقع أن تكون البحرين وقطر من ضمن أفضل الدول التي ينجذب إليها المغتربين بسبب عمل حكومة هذه الدول على جذب الوافدين الأجانب الأغنياء لإنشاء مشاريع على أرضهم ولم تضع الدراسة فى مقاييسها “العمال الوافدين” حيث تشتهر قطر بسمعتها في إساءة المعاملة إلى العمال الوافدين من جنوب وشرق أسيا، حيث يعملون تحت ظروف صعبة.

وكان من المفاجآت التي فجرتها الدراسة هي وجود بعض الدول الأوروبية على القائمة أسوأ الدول على الرغم من غناها ومستوى المعيشة المرتفع.. وأشار التقرير إلى أن السبب وراء ذلك هو الضرائب المرتفعة والخدمات المكلفة .

أ ش أ