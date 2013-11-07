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إصابة مرضى فيروس "c" بالأنميا تسبب مضاعفات خطيرة

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إصابة مرضى فيروس "c" بالأنميا تسبب مضاعفات خطيرة إصابة مرضى فيروس "c" بالأنميا تسبب مضاعفات خطيرة

تعد نسبة الإصابة بفيروس" C " فى من أعلى المعدلات العالمية، وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، التى أشارت أن النسبة تصل إلى أكثر من 10% من تعداد السكان .

يقول د."عابد عرفات" عضو الجمعية السويسرية، أن الإصابة بأنيميا نقص الحديد تؤثرعلى مرضى فيروس "C"، بصفة رئيسية على الكبد، مما قد يؤدى إلى الالتهاب الكبدى، بالإضافة إلى أنه فى مراحل متقدمة قد يؤدى إلى تليف الكبد، أو الإصابة بسرطان الكبد.

أشارعابد، إلى أن العلاج المتوفر له عدة أعراض جانبية، ومن تلك الأعراض الجانبية حدوث الأنيميا، و نزول مستوى نسبة الهيموجلوبين إلى ما هو دون 12 جرام/دل.

وعن مضاعفات حدوث الأنيميا و هبوط نسبة الهيموجلوبين إلى ما دون 12 جرام/دل، أكد"عابد" أن الطبيب المعالج قد يقرر تخفيض جرعة العلاج بنسبة 20%، وذلك عند هبوط نسبة الهيموجلوبين إلى ما دون 10 جرام/دل.

وأوضح أن الحفاظ على نسبة الهيموجلوبين فى حدود 12 جرام/دل، وعدم هبوطه إلى ما دون 10 جرام/دل، يؤدى إلى الحفاظ على الجرعة الكاملة للعلاج، مما ينعكس على النتائج النهائيــة و الاستجابة الجيدة ، والوصول بالنتائج لما يرجوه الطبيب والمريض .

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